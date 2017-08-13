13 августа 2017 г.
последняя новость: 17:36
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:12 Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры проиграли литовцам
15:30 В матче Кубка Швейцарии в ворота хозяев забили 21 гол
08:39 Мария Шарапова не сыграет в Цинциннати из-за травмы руки
08:11 В финале турнира в Калифорнии Йони Эрлих сыграет с Болтом
07:39 В последнем забеге Усэйн Болт не смог финишировать из-за судороги
07:08 "Маккаби" победил. Ашкелонский "Апоэль" обыграл "Бейтар"
01:19 "Шахтер" обыграл "Александрию": обзор матчей
00:51 Команда Сергея Реброва начала чемпионат Саудовской Аравии с поражения
00:41 Усэйн Болт упал в последнем забеге в карьере
00:18 "Манчестер Сити" обыграл команду Хемеда и Каяля
Спорт

Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры проиграли литовцам

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры проиграли литовцам

В Черногории продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 16 лет). Сборная Израиля в последнем матче группового турнира уступила литовцам 62:70.

В первых двух турах израильтяне обыграли команды Сербии и Хорватии.

Литовцы выиграли первую четверть 18:17. Израильтяне - первую половину матча 35:31. После 30 минут впереди сборная Израиля 52:48. В последней четверти инициативу перехватили прибалты.

Литва: Лауринас Вайстарас (21), Марек Блазевич (18 + 17 подборов)

Израиль: Дени Авдия (22 + 14 подборов), Разиэль Хаюн (15 + 6 подборов)

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 августа 2017 г.
Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры победили сербов, россияне проиграли французам
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры победили сборную Хорватии
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
Российские юниоры победили эстонцев. Россияне обыграли сборную Венгрии
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 августа 2017 г.
В "Баскетболе без границ" в Израиле примут участие Энтони Паркер, Омри Каспи, Дэвид Робинсон
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 августа 2017 г.
Известный баскетболист арестован за хранение марихуаны
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 августа 2017 г.
Бывший игрок "Майами", "Хьюстона" и "Чикаго" перебрался из Ирана в Израиль
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 августа 2017 г.
Экс-чемпион вернул легкого форварда из Германии в Израиль







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017