Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры проиграли литовцам

В Черногории продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (игроки до 16 лет). Сборная Израиля в последнем матче группового турнира уступила литовцам 62:70.
В первых двух турах израильтяне обыграли команды Сербии и Хорватии.
Литовцы выиграли первую четверть 18:17. Израильтяне - первую половину матча 35:31. После 30 минут впереди сборная Израиля 52:48. В последней четверти инициативу перехватили прибалты.
Литва: Лауринас Вайстарас (21), Марек Блазевич (18 + 17 подборов)
Израиль: Дени Авдия (22 + 14 подборов), Разиэль Хаюн (15 + 6 подборов)