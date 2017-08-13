"Манчестер Сити" обыграл команду Хемеда и Каяля

В дебютном матче в Премьер-лиге "Брайтон энд Хоу" проиграл "Манчестер Сити" 0:2. В "Брайтоне" выступают израильтяне Томер Хемед и Бирам Каяль.

Томер Хемед вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Бирам Каяль сейчас травмирован.

"Брайтон": Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Марч (Кноккарт, 77), Преппер, Стивенс, Браун (Мерфи, 24), Гросс, Хемед (Маррей, 60)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Отаменди, Уокер, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Данилу (Сане, 68), Агуэро (Бернарду Силва, 83), Габриэл Жезус (Стерлинг, 78)

Новичок сумел продержаться около 70 минут, а затем "горожане" сумели дожать соперника.

На 71-й минуте Де Брейне направил мяч Сильве. Тот делает передачу. Агуэро пробил в дальний угол 0:1. Через 4 минуты Фернандиньо навесил. Данк опередил вратаря и головой переправил мяч в сетку 0:2.