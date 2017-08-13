Лукаку забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" 4:0. Два мяча забил звездный новичок "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд, Мхитарян (Лингард, 88), Матич, Погба, Мата (Феллаини, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку (Крессуэлл, 81), Обианг, Нобл (Райс, 61), Фернандес (Сако, 60), Айю, Эрнандес, Арнаутович

Это была игра звездных дебютантов. У хозяев первый матч проводили Ромелу Лукаку и Неманья Матич, у гостей - Чичарито (Хавьер Эрнандес, в прошлом ударная сила "Манчестер Юнайтед"), Пабло Сабалета и Марко Арнаутович.

Как на 18-й минуте "красные дьяволы" смогли не открыть счет, совершенно неясно. Мата вышел один на один, Харт мяч парировал. Мата настиг мяч у лицевой линии и направил в центр штрафной. Лукаку бил метров с 6. Два защитника легли под удар и спасли ворота.

На 27-й минуте Мата получил мяч на линии вратарской. Передача мимо Харта. Кто-то из защитников сумел вынести мяч. На 33-й минуте Рэшфорд делает пас вразрез. Лукаку выскакивает один на один и сильно бьет в ближний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.

На 52-й минуте Мхитарян подал штрафной с фланга. Лукаку головой отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 58-й минуте Фернандеш навесил. Арнаутович пробил головой. мяч попал в перекладину.

На 66-й минуте Рэшфорд хлестко пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу. На 87-й минуте Марсьяль вышел один на один 3:0. На 90-й минуте Погба метров с 22 вколотил мяч в "шестерку" 4:0.