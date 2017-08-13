"Маккаби" победил. Ашкелонский "Апоэль" обыграл "Бейтар"

Оба субботних матча Кубка Тото Лиги Аль завершились победой гостей со счетом 2:1. Тель-авивский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Раанана), ашкелонский "Апоэль" - "Бейтар".
Апоэль (Раанана) - Маккаби (Тель-Авив) 1:2
У гостей отличились Таль Бен Хаим и Шломи Йосеф Азулай, у хозяев - Дор Хуги.
Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Ашкелон) 1:2
Голы в ворота хозяев забили бывший полузащитник "Осера" Руди Хаддад и бывший форвард "Шерифа" Йосип Иванчич.
У "Бейтара" отличился Цион Цемах, недавно перешедший из "Апоэля" (Акко).