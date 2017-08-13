13 августа 2017 г.
последняя новость: 09:23
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:39 Мария Шарапова не сыграет в Цинциннати из-за травмы руки
08:11 В финале турнира в Калифорнии Йони Эрлих сыграет с Болтом
07:39 В последнем забеге Усэйн Болт не смог финишировать из-за судороги
07:08 "Маккаби" победил. Ашкелонский "Апоэль" обыграл "Бейтар"
01:19 "Шахтер" обыграл "Александрию": обзор матчей
00:51 Команда Сергея Реброва начала чемпионат Саудовской Аравии с поражения
00:41 Усэйн Болт упал в последнем забеге в карьере
00:18 "Манчестер Сити" обыграл команду Хемеда и Каяля
00:06 В чемпионате Саудовской Аравии забит выдающийся автогол
19:45 Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил "Спартак"
Спорт

"Маккаби" победил. Ашкелонский "Апоэль" обыграл "Бейтар"

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
"Маккаби" победил. Ашкелонский "Апоэль" обыграл "Бейтар"

Оба субботних матча Кубка Тото Лиги Аль завершились победой гостей со счетом 2:1. Тель-авивский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Раанана), ашкелонский "Апоэль" - "Бейтар".

Апоэль (Раанана) - Маккаби (Тель-Авив) 1:2

У гостей отличились Таль Бен Хаим и Шломи Йосеф Азулай, у хозяев - Дор Хуги.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Ашкелон) 1:2

Голы в ворота хозяев забили бывший полузащитник "Осера" Руди Хаддад и бывший форвард "Шерифа" Йосип Иванчич.

У "Бейтара" отличился Цион Цемах, недавно перешедший из "Апоэля" (Акко).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
"Шахтер" обыграл "Александрию": обзор матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
Команда Сергея Реброва начала чемпионат Саудовской Аравии с поражения
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
"Манчестер Сити" обыграл команду Хемеда и Каяля
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
В чемпионате Саудовской Аравии забит выдающийся автогол
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 августа 2017 г.
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил "Спартак"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 августа 2017 г.
Сенсация: "Челси" проиграл "Бернли". Кэйхиллу не позволили травмировать соперников. Руни забил
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 августа 2017 г.
Эффектный гол завершил эффектный матч: "Уотфорд" и "Ливерпуль" забили 6 мячей







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017