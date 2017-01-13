13 января 2017 г.
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Спорт

Открытый чемпионат Австралии: Дуди Села в первом матче сыграет с Марселем Гранольерсом

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Открытый чемпионат Австралии: Дуди Села в первом матче сыграет с Марселем Гранольерсом

Опубликована турнирная сетка Открытого чемпионата Австралии в одиночных разрядах. Энди Маррей в первом матче сыграет с украинцем Ильей Марченко.

Сильнейший теннисист Израиля Дуди Села сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом (37-я ракетка мира). Ранее они не встречались.

Россиянин Михаил Южный в первом круге встретится с киприотом Маркосом Багдатисом. Рафаэль Надаль в стартовом матче сыграет с немцем Флорианом Майером.

В первом поединке Новаку Джоковичу будет противостоять испанец Фернандо Вердаско.

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