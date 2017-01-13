Открытый чемпионат Австралии: Дуди Села в первом матче сыграет с Марселем Гранольерсом

Опубликована турнирная сетка Открытого чемпионата Австралии в одиночных разрядах. Энди Маррей в первом матче сыграет с украинцем Ильей Марченко.

Сильнейший теннисист Израиля Дуди Села сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом (37-я ракетка мира). Ранее они не встречались.

Россиянин Михаил Южный в первом круге встретится с киприотом Маркосом Багдатисом. Рафаэль Надаль в стартовом матче сыграет с немцем Флорианом Майером.

В первом поединке Новаку Джоковичу будет противостоять испанец Фернандо Вердаско.