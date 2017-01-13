13 января 2017 г.
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Спорт

Массовая драка в ECHL. Голкипер "Миннесота Уайлд" нокаутировал соперника

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Массовая драка в ECHL. Голкипер "Миннесота Уайлд" нокаутировал соперника

Во время матча ECHL между командами "Цинциннати Циклонс" и "Куад Сити Мэллэрдс" произошла массовая драка. Внимание СМИ привлек эпизод с участием вратарей.

В третьем периоде началась драка, в которой приняли участие и вратари. Сняв маски и перчатки, они сошлись в центре поля.

Венгерский голкипер "Куад Сити" Адам Вэй (проспект "Миннесота Уайлд") первым ударом сбил с ног бывшего лучшего вратаря ОХЛ (Хоккейной лиги Онтарио) Майкла Хаузера.

"Цинциннати" победил 3:2.

Эпизод с дракой вратарей можно посмотреть на сайте Sports Illustrated.

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