Игрок израильского клуба хочет выступать за сборную Алжира

Журдан Фуше, гражданин Франции и Алжира, выступающий за израильский футбольный клуб "Маккаби" (Герцлия), выразил надежду на то, что сможет играть в составе национальной сборной Алжира.

Мать Фуше - француженка, отец - алжирец, поэтому у него есть два паспорта. 25-летний Фуше сказал, что, если его вызовут в алжирскую сборную, он станет первым арабом, игравшим за израильский клуб и за сборную арабской страны.

В интервью французскому изданию Le Monde Фуше сказал, что за время жизни в Израиле выучил иврит, считает себя интегрированным в израильское общество и чувствует себя в большей безопасности, чем во Франции. Футболист подчеркнул, что его никогда не оскорбляли в Израиле из-за его происхождения, ни на стадионах, ни на улицах.

Алжирские СМИ обратили внимание на эту публикацию в газете Le Monde.

Журдан Фуше - племянник известного полузащитника Фати Шебаля, участника чемпионата мира 1986 года в составе сборной Алжира. По мнению некоторых комментаторов, форвард нашел оригинальный способ привлечь к себе внимание команд из элитных дивизионов Франции и Израиля, заговорив о сборной Алжира.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром израильской Лиги Леумит. Ранее Журдан Фоше выступал за "Метц", а также бельгийские клубы "Турмай" и "Антверпен".