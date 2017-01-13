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Спорт

Прощание Гая Лузона. Экспериментальный состав "Апоэля" проиграл северянам

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Прощание Гая Лузона. Экспериментальный состав "Апоэля" проиграл северянам

В матче 17-го тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" проиграл 1:2 "Ирони" (Кирьят-Шмона) 1:2.

Главный тренер "красных" Гай Лузон после смены владельца и вектора развития клуба ушел в отставку. Экспериментальным "Апоэлем" будет руководить Мени Корецки.

Гай Лузон сказал после матча: "Жаль, что последний матч получился таким. Я не хотел покидать клуб, но руководить молодежной командой не хочу. Молодежная команда это не плохо, но не во взрослом чемпионате".

В этой встрече на поле вышли пять игроков резервного состава "Апоэля".

На 14-й минуте Маурисио прошел по флангу и прострелил. Офир Криаф пробил в дальний угол 1:0. На 24-й минуте грубо ошиблись центральный защитники. Ахмед Абед выскочил один на один и с линии штрафной отправил мяч в дальнюю "шестерку" 2:0.

На 74-й минуте Аарон Шоэнфельд с линии вратарской переправил мяч в сетку 2:1.

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