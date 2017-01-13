13 января 2017 г.
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Спорт

Игрок "Милана" ударил ногой в голову вратаря соперника. После этого Харт пропустил два мяча

время публикации: 10:40 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Игрок "Милана" ударил ногой в голову вратаря соперника. После этого Харт пропустил два мяча

"Милан" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, победив "Торино" 2:1. Следующим соперником "красно-черных" станет "Ювентус".

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате (Калабрия, 79), Де Шильо, Гомес, Соса (Локателли, 88), Бонавентура, Куцка (Пашалич, 79), Бертолаччи, Сусо, Лападула

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Россеттини, Баррека, Бенасси, Базелли (Макси Лопес, 71), Вальдифиори (Оби, 81), Ляич, Итурбе (Бойе, 64), Белотти

На 27-й минуте Андреа Белотти вышел один на один 0:1.

На 48-й минуте произошел неприятный эпизод. Джанлука Лападула ударил ногой в голову Джо Харта. Шипы проехались по щеке и уху англичанина. Кровь остановили, голову вратаря перебинтовали и он продолжил поединок.

На 61-й минуте Бертолаччи прострелил на дальнюю штангу. Юрай Куцка замкнул передачу 1:1. Через 2 минуты Сусо делает пас в штрафную. Боннавентура пробил слету 2:1.

На 87-й минуте гости остались в меньшинстве. Антонио Баррека получил вторую желтую карточку.

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