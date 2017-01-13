"Реал" сыграл вничью с "Севильей", вышел в четвертьфинал и побил рекорд "Барселоны"

Мадридский "Реал" вышел в четвертьфинал Кубка Короля, сыграв вничью с "Севильей" в ответном матче 3:3. В первом поединке "королевский клуб" победил 3:0.

"Реал" установил рекорд Испании - он не проиграл в 40 официальных поединках подряд (учитывая все турниры). Прежний рекорд принадлежал "Барселоне". Каталонцы провели 39 матчей без поражений в период с октября 2015 по март 2016 года.

"Севилья": Сория, Рами, Меркадо (Витоло, 65), Эскудеро, Лангле, Иборра, Сарабия, Корреа (Йоветич, 45), Краневиттер, Бен Еддер, Вьетто (Насри, 55)

"Реал": Касилья, Серхио Рамос, Марселу, Данилу, Начо, Кроос, Каземиру, Асенсио, Мората (Бензема, 76), Васкес (Карвахаль, 64), Диас (Ковачич, 58)

На 11-й минуте Сараби навесил. Данилу опередил Иборру и головой отправил мяч в свои ворота 1:0.

На 51-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Гости провели скоростную контратаку. Асенсио промчался по флангу, сместился в штрафную и сравнял счет 1:1.

Через 3 минуты Йоветич нанес мощный удар слету 2:1. На 80-й минуте Бен Йеддер прострелил. Касилья ошибся, отбивая мяч. Иборра добил мяч в сетку 3:1.

На 84-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти 3:2. На третьей минуте компенсированного времени Марселу делает пас пяткой. Бензема совершил сольный проход, ворвался в штрафную и сравнял счет 3:3.