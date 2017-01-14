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Спорт

Евролига: "Маккаби" проиграл "Реалу"

время публикации: 13 января 2017 г., 23:57 | последнее обновление: 13 января 2017 г., 23:57 блог версия для печати фото
Евролига: "Маккаби" проиграл "Реалу"

В матче 17-го раунда группового турнира Евролиги тель-авивский "Маккаби" в Мадриде проиграл "Реалу" 75:80.

Гости мощно начали матч, вели в счете 18:12 и выиграли первую четверть 21:16. Первую половину матча выиграл "Реал" 37:36.

В третьей четверти "Маккаби" вернул себе преимущество 48:43, 53:48. После 30 минут 56:53. В концовке матча "королевский клуб" вырвался вперед и вырвал победу.

"Реал": Руди Фернандес (14 + 5 передач), Густаво Айон (14), Серхио Люль (13), Лука Дончич (10 + 11 подборов + 8 передач)

"Маккаби": Эндрю Гаудлок (18), Виктор Радд (18 + 9 подборов), Квинси Миллер (14)

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