Еврейская американская гимнастка Эли Райсман снялась для Sports Illustrated Swimsuit

Легендарные американские гимнастки Эли Райсман и Симон Байлз украсят собой выпуск Sports Illustrated Swimsuit, который выйдет в феврале.

Британское издание Daily Mail опубликовало часть фотографий.

Александра Райсман - трехкратная олимпийская чемпионка (два золота Лондонской олимпиады, одно - Рио-де-Жанейро), бронзовый призер Лондонской олимпиады, серебряный - Рио-де-Жанейро, чемпионка мира 2011 года.

В 2013 году Александра Райсман была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

Симона Байлз стала сенсацией олимпиады в Рио-де-Жанейро, завоевав четыре золотые и одну бронзовую медаль. По итогам 2016 года она была признана лучшей спортсменкой мира.

Симона - десятикратная чемпионка мира, она трижды подряд выигрывала чемпионат мира в абсолютном первенстве (2013-15 годы).