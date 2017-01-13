13 января 2017 г.
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Спорт

Еврейская американская гимнастка Эли Райсман снялась для Sports Illustrated Swimsuit

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Еврейская американская гимнастка Эли Райсман снялась для Sports Illustrated Swimsuit

Легендарные американские гимнастки Эли Райсман и Симон Байлз украсят собой выпуск Sports Illustrated Swimsuit, который выйдет в феврале.

Британское издание Daily Mail опубликовало часть фотографий.

Александра Райсман - трехкратная олимпийская чемпионка (два золота Лондонской олимпиады, одно - Рио-де-Жанейро), бронзовый призер Лондонской олимпиады, серебряный - Рио-де-Жанейро, чемпионка мира 2011 года.

В 2013 году Александра Райсман была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

Симона Байлз стала сенсацией олимпиады в Рио-де-Жанейро, завоевав четыре золотые и одну бронзовую медаль. По итогам 2016 года она была признана лучшей спортсменкой мира.

Симона - десятикратная чемпионка мира, она трижды подряд выигрывала чемпионат мира в абсолютном первенстве (2013-15 годы).

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