13 января 2017 г.
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Спорт

Дуди Села вышел в финал в Австралии, Йони Эрлих - в Новой Зеландии

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
Дуди Села вышел в финал в Австралии, Йони Эрлих - в Новой Зеландии

В полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии Юлия Глушко проиграла американке Джулии Бозерап 2:6, 6:3, 2:6.

Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) вышли в финал турнира Heineken Open (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов), который проходит в Окленде.

В полуфинале израильско-американский дуэт победил Ника Монро (США) и Артема Ситака (Новая Зеландия) 6:4, 6:4.

Дуди Села вышел в финал турнира серии "Челленджер" в Канберре (хард, призовой фонд 75 тысяч долларов). Он победил колумбийца Алехандро Фалью 6:4, 2:6, 6:1.

В финале сильнейший теннисист Израиля сыграет с немцем Яном-Леннардом Струффом. Счет личных встреч 2:0 в пользу израильтянина.

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