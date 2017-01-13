Дуди Села вышел в финал в Австралии, Йони Эрлих - в Новой Зеландии

В полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии Юлия Глушко проиграла американке Джулии Бозерап 2:6, 6:3, 2:6.

Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) вышли в финал турнира Heineken Open (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов), который проходит в Окленде.

В полуфинале израильско-американский дуэт победил Ника Монро (США) и Артема Ситака (Новая Зеландия) 6:4, 6:4.

Дуди Села вышел в финал турнира серии "Челленджер" в Канберре (хард, призовой фонд 75 тысяч долларов). Он победил колумбийца Алехандро Фалью 6:4, 2:6, 6:1.

В финале сильнейший теннисист Израиля сыграет с немцем Яном-Леннардом Струффом. Счет личных встреч 2:0 в пользу израильтянина.