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Спорт

Взвешивание в Майами: Юрий Форман легче Эрисланди Лары

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Взвешивание в Майами: Юрий Форман легче Эрисланди Лары

В Майами прошла официальная церемония взвешивания перед боем за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA.

Вес чемпиона Эрисланди Лары - 69,8 кг, вес претендента Юрия Формана - 69,5 кг.

Юрий Форман провел на профессиональном ринге 36 боев, в двух проиграл.

5 июня 2010 года Юрий Форман проиграл чемпионский бой легендарному Мигелю Котто. В этом поединке он получил тяжелую травму колена. В марте 2011 года Юрий проиграл Мартину Воляку.

Затем полтора года восстанавливался от последствий травмы. После возвращения на ринг, провел в 2013 году четыре поединка. Во всех победил.

В мае 2014 года он отказался проводить бой против Хорхе Мелендеса и заявил об окончании карьеры.

Эрисленди Лара - чемпион мира по версиям IBO и WBA. В 27 боях он дважды проиграл (при двух ничьих).

Кубинец в июне 2013 года стал временным чемпионом по версии WBA. Чемпионом мира он стал 12 декабря 2014 года, победив по очкам Ише Смита. В июне 2016 года Лара завоевал вакантный титул IBO.

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