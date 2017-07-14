Милевский вышел на замену. "Бейтар" не смог обыграть болгар

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Столичный "Бейтар" не смог обыграть болгарский клуб "Ботев" (Пловдив) 1:1.

Работнички (Македония) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:1

На 53-й минуте Владимир Хващинский открыл счет 0:1.

На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален 18-летний Эмир Сахити.

На второй минуте компенсированного времени Боян Найденов реализовал пенальти.

Ружемберок (Словакия) - Бранн (Норвегия) 0:1

Шкендия (Албания) - ХИК (Финляндия) 3:1

Номме Калью (Эстония) - Видеотон (Венгрия) 0:3

Брондбю (Дания) - Ваасан Палосеура (Финляндия) 2:0

Рейндорф (Альтах, Австрия) - Динамо (Брест, Беларусь) 1:1

Артем Милевский вышел на замену на 86-й минуте.

На 49-й минуте Стефан Нутц открыл счет 1:0.

На 75-й минуте вышедший на замену 19-летний Павел Седко сравнял счет.

На 87-й минуте белорусы остались в меньшинстве. Был удален Дмитрий Алисейко.

Лиепая (Латвия) - Судува (Литва) 0:2

Матч обслуживала бригада израильских арбитров.

Хогесунд (Норвегия) - Лех (Познань, Польша) 3:2

Аполлон (Кипр) - Заря (Балты, Молдова) 3:0

Остерсунд (Швеция) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:0

Вадуц (Лихтенштейн) - Одд (Норвегия) 0:1

Габала (Азербайджан) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1

Астра (Румыния) - Зира (Азербайджан) 3:1

Валетта (Мальта) - Утрехт (Голландия) 0:0

Прогресс (Нидеркорн, Люксембург) - АЭЛ (Кипр) 0:1

Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Ботев (Пловдив, Болгария) 1:1

На 11-й минуте Таль Хила открыл счет 1:0.

Болгары отыгрались на 73-й минуте. Гол забил Серкан Юсейн.

Норчепинг (Швеция) - Тракай (Литва) 2:1