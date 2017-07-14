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Милевский вышел на замену. "Бейтар" не смог обыграть болгар

время публикации: 13 июля 2017 г., 23:07 | последнее обновление: 13 июля 2017 г., 23:07 блог версия для печати фото
Милевский вышел на замену. "Бейтар" не смог обыграть болгар

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Столичный "Бейтар" не смог обыграть болгарский клуб "Ботев" (Пловдив) 1:1.

Работнички (Македония) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:1

На 53-й минуте Владимир Хващинский открыл счет 0:1.

На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален 18-летний Эмир Сахити.

На второй минуте компенсированного времени Боян Найденов реализовал пенальти.

Ружемберок (Словакия) - Бранн (Норвегия) 0:1

Шкендия (Албания) - ХИК (Финляндия) 3:1

Номме Калью (Эстония) - Видеотон (Венгрия) 0:3

Брондбю (Дания) - Ваасан Палосеура (Финляндия) 2:0

Рейндорф (Альтах, Австрия) - Динамо (Брест, Беларусь) 1:1

Артем Милевский вышел на замену на 86-й минуте.

На 49-й минуте Стефан Нутц открыл счет 1:0.

На 75-й минуте вышедший на замену 19-летний Павел Седко сравнял счет.

На 87-й минуте белорусы остались в меньшинстве. Был удален Дмитрий Алисейко.

Лиепая (Латвия) - Судува (Литва) 0:2

Матч обслуживала бригада израильских арбитров.

Хогесунд (Норвегия) - Лех (Познань, Польша) 3:2

Аполлон (Кипр) - Заря (Балты, Молдова) 3:0

Остерсунд (Швеция) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:0

Вадуц (Лихтенштейн) - Одд (Норвегия) 0:1

Габала (Азербайджан) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1

Астра (Румыния) - Зира (Азербайджан) 3:1

Валетта (Мальта) - Утрехт (Голландия) 0:0

Прогресс (Нидеркорн, Люксембург) - АЭЛ (Кипр) 0:1

Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Ботев (Пловдив, Болгария) 1:1

На 11-й минуте Таль Хила открыл счет 1:0.

Болгары отыгрались на 73-й минуте. Гол забил Серкан Юсейн.

Норчепинг (Швеция) - Тракай (Литва) 2:1

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