Милевский вышел на замену. "Бейтар" не смог обыграть болгар

Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Столичный "Бейтар" не смог обыграть болгарский клуб "Ботев" (Пловдив) 1:1.
Работнички (Македония) - Динамо (Минск, Беларусь) 1:1
На 53-й минуте Владимир Хващинский открыл счет 0:1.
На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален 18-летний Эмир Сахити.
На второй минуте компенсированного времени Боян Найденов реализовал пенальти.
Ружемберок (Словакия) - Бранн (Норвегия) 0:1
Шкендия (Албания) - ХИК (Финляндия) 3:1
Номме Калью (Эстония) - Видеотон (Венгрия) 0:3
Брондбю (Дания) - Ваасан Палосеура (Финляндия) 2:0
Рейндорф (Альтах, Австрия) - Динамо (Брест, Беларусь) 1:1
Артем Милевский вышел на замену на 86-й минуте.
На 49-й минуте Стефан Нутц открыл счет 1:0.
На 75-й минуте вышедший на замену 19-летний Павел Седко сравнял счет.
На 87-й минуте белорусы остались в меньшинстве. Был удален Дмитрий Алисейко.
Лиепая (Латвия) - Судува (Литва) 0:2
Матч обслуживала бригада израильских арбитров.
Хогесунд (Норвегия) - Лех (Познань, Польша) 3:2
Аполлон (Кипр) - Заря (Балты, Молдова) 3:0
Остерсунд (Швеция) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:0
Вадуц (Лихтенштейн) - Одд (Норвегия) 0:1
Габала (Азербайджан) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1
Астра (Румыния) - Зира (Азербайджан) 3:1
Валетта (Мальта) - Утрехт (Голландия) 0:0
Прогресс (Нидеркорн, Люксембург) - АЭЛ (Кипр) 0:1
Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Ботев (Пловдив, Болгария) 1:1
На 11-й минуте Таль Хила открыл счет 1:0.
Болгары отыгрались на 73-й минуте. Гол забил Серкан Юсейн.
Норчепинг (Швеция) - Тракай (Литва) 2:1