Великолепный гол Эйнбиндера. Гол бывшего форварда "Ювентуса". Чемпион Израиля победил

В первом матче второго отборочного раунда (всего четыре) Лиги чемпионов "Апоэль" (Беэр-Шева) обыграл венгерский клуб "Гонвед" (Будапешт) 2:1.

"Апоэль": Хаимов, Мигель Витор, Корхут, Бен Битон, Цедек, Огу, Ради (Гадир, 65), Меликсон (Охана, 81), Эйнбиндер, Саар (Барда, 71)

"Гонвед": Гроф, Ловрич, Барат, Икенне, Лачко (Бобул, 73), Камбер, Пелешкеи (Данилу, 70), Надь, Газдаг, Ландзафаме, Эппель

На 35-й минуте Меликсон навесил со штрафного. Мигел Витор головой отправляет мяч в угол ворот 1:0. На 52-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Нвакаеме на фланге обыграл защитника и прострелил. Эйнбиндер пяткой нанес удар слету 2:0.

На 63-й минуте защитники "Апоэля" совершили несколько ошибок. Последовал навес в штрафную. Бывший форвард "Ювентуса" Давиде Ландзафаме головой переправил мяч в сетку.