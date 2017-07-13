13 июля 2017 г.
последняя новость: 13:33
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:22 Великолепный гол Эйнбиндера. Гол бывшего форварда "Ювентуса". Чемпион Израиля победил
10:45 Премия ESPY: полный список лауреатов
09:47 От рака скончался Чак Блейзер, один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА
09:16 Исаак Розефельт перебрался из столичного "Апоэля" в эйлатский
08:53 СМИ: "Маккаби" близок к подписанию защитника "Даллас Мэверикс"
08:33 Бывший игрок "Маккаби" и ЦСКА продолжит карьеру в Китае
07:10 Обзор матчей Лиги чемпионов
22:16 "Спартак" проиграл. Чемпион Израиля победил: обзор матчей Лиги чемпионов
21:17 Лига Европы: азербайджанцы победили при судействе Эйтана Шмулевича
20:55 Сюрпризы четвертьфиналов: Маррей проиграл, Джокович получил травму
Спорт

Великолепный гол Эйнбиндера. Гол бывшего форварда "Ювентуса". Чемпион Израиля победил

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:22 блог версия для печати фото
Великолепный гол Эйнбиндера. Гол бывшего форварда "Ювентуса". Чемпион Израиля победил

В первом матче второго отборочного раунда (всего четыре) Лиги чемпионов "Апоэль" (Беэр-Шева) обыграл венгерский клуб "Гонвед" (Будапешт) 2:1.

"Апоэль": Хаимов, Мигель Витор, Корхут, Бен Битон, Цедек, Огу, Ради (Гадир, 65), Меликсон (Охана, 81), Эйнбиндер, Саар (Барда, 71)

"Гонвед": Гроф, Ловрич, Барат, Икенне, Лачко (Бобул, 73), Камбер, Пелешкеи (Данилу, 70), Надь, Газдаг, Ландзафаме, Эппель

На 35-й минуте Меликсон навесил со штрафного. Мигел Витор головой отправляет мяч в угол ворот 1:0. На 52-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Нвакаеме на фланге обыграл защитника и прострелил. Эйнбиндер пяткой нанес удар слету 2:0.

На 63-й минуте защитники "Апоэля" совершили несколько ошибок. Последовал навес в штрафную. Бывший форвард "Ювентуса" Давиде Ландзафаме головой переправил мяч в сетку.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 июля 2017 г.
От рака скончался Чак Блейзер, один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 июля 2017 г.
Обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
"Спартак" проиграл. Чемпион Израиля победил: обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Лига Европы: азербайджанцы победили при судействе Эйтана Шмулевича
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Восходящая звезда итальянского и ганского футбола арестован по подозрению в убийстве матери и сестры
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 июля 2017 г.
Умер 25-летний вратарь сборной Сьерра-Леоне
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 июля 2017 г.
Победа команды Мунаса Даббура: обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 июля 2017 г.
Бывшие игроки хайфского "Маккаби" забили три мяча: обзор матча Лиги чемпионов







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017