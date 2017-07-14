"Бней Йегуда" в меньшинстве выстояла в Словакии

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы "Бней Йегуда" в меньшинстве сыграла вничью 1:1 со словацким клубом "Тренчин".
Хайдук (Сплит, Хорватия) - Левски (София, Болгария) 1:0
На 24-й минуте бывший форвард "Вердера" и "Лестера" Марко Футаш реализовал пенальти.
Штурм (Грац, Австрия) - Младость (Черногория) 0:1
На второй минуте Милош Кркотич реализовал пенальти 0:1.
Черногорцы доигрывали матч в меньшинстве. На второй минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Андрия Калуджерович.
Слован (Братислава, Словакия) - Лингбю (Дания) 0:1
Тренчин (Словакия) - Бней Йегуда (Тель-Авив, Израиль)
На 3-й минуте Нериюс Вальскис открыл счет 0:1.
На 59-й минуте Якуб Паур сравнял счет 1:1.
На 80-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Маор Кандиль.