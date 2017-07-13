13 июля 2017 г.
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Спорт

Премия ESPY: полный список лауреатов

время публикации: 10:45 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
В Лос-Анджелес состоялась церемония вручения спортивных премий ESPY Awards
В Лос-Анджелес состоялась церемония вручения спортивных премий ESPY Awards
В Лос-Анджелес состоялась церемония вручения спортивных премий ESPY Awards

В Лос-Анджелес состоялась церемония вручения спортивных премий ESPY Awards. На церемонии присутствовали актер Бил Мюррей, бывшая первая леди США Мишель Обама.

Лучшее чемпионское выступление: Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз, НБА).

Прорыв года: Дэк Прескотт (НФЛ).

Лучший рекордсмен: Майкл Фелпс (плавание), побивший собственный рекорд по количеству олимпийских медалей.

Лучшая победа над фаворитом: победа команды университета Миссисипи над университетом Коннектикута в Финале четырех женской NCAA. В этой номинации одним из кандидатов был теннисист из Узбекистана Денис Истомин, победивший во втором круге Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича.

Лучшая игра: Супербоул. "Нью-Ингленд Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс". В этой категории номинировался также финальный матч Открытогот чемпионата Австралии, в котором встречались Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Лучшее возвращение: Джорди Нельсон (НФЛ). Одним из номинантов был бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.

Лучший момент игры: Аарон Роджерс и Джаред Кук против Ламара Джексона (НФЛ).

Лучшая команда: "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА).

Лучший иностранный спортсмен: Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика).

Лучший игрок НФЛ: Аарон Роджерс (Грин Бей Пекерс).

Лучший игрок MLB: Майк Траут (Лос-Анджелес Энджелс).

Лучший игрок НХЛ: Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз). Одним из номинантов был российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский.

Лучший гонщик: Льюис Хэмилтон (Формула-1).

Лучший игрок НБА: Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерз).

Лучший игрок WNBA: Кэндес Паркер (Лос-Анджелес Спаркс).

Лучший боец: Деметриус Джонсон (ММА). В этой категории номинировался боксер из Казахстана Геннадий Головкин.

Лучший гольфист: Серхио Гарсия.

Лучшая гольфистка: Ария Джутанугарн.

Лучший теннисист: Роджер Федерер.

Лучшая теннисистка: Серена Уильямс.

Лучший спортсмен университетских команд: Дешон Уотсон (американский футбол).

Лучшая спортсменка университетских команд: Келли Барнхилл (университет Флориды, софт бол).

Лучший представитель экстремальных видов спорта: Марк Макморрис (сноубординг).

Лучшая представительница экстремальных видов спорта: Анна Гассер (сноубординг).

Лучший жокей: Джон Веласкес.

Лучший спортсмен с ограниченными возможностями: Стив Серио (баскетбол на колясках).

Лучшая спортсменка с ограниченными возможностями: Бекка Мейерс (плавание).

Лучший игрок в боулинг: Джейсон Бельмонте.

Лучший футболист MLS: Давид Вилья (Нью-Йорк Сити).

Лучший участник олимпиады из сборной США: Майкл Фелпс (плавание).

Лучшая участница олимпиады из сборной США: Симона Байлз (спортивная гимнастика).

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