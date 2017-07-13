Премия ESPY: полный список лауреатов

В Лос-Анджелес состоялась церемония вручения спортивных премий ESPY Awards. На церемонии присутствовали актер Бил Мюррей, бывшая первая леди США Мишель Обама.
Лучшее чемпионское выступление: Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз, НБА).
Прорыв года: Дэк Прескотт (НФЛ).
Лучший рекордсмен: Майкл Фелпс (плавание), побивший собственный рекорд по количеству олимпийских медалей.
Лучшая победа над фаворитом: победа команды университета Миссисипи над университетом Коннектикута в Финале четырех женской NCAA. В этой номинации одним из кандидатов был теннисист из Узбекистана Денис Истомин, победивший во втором круге Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича.
Лучшая игра: Супербоул. "Нью-Ингленд Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс". В этой категории номинировался также финальный матч Открытогот чемпионата Австралии, в котором встречались Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Лучшее возвращение: Джорди Нельсон (НФЛ). Одним из номинантов был бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.
Лучший момент игры: Аарон Роджерс и Джаред Кук против Ламара Джексона (НФЛ).
Лучшая команда: "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА).
Лучший иностранный спортсмен: Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика).
Лучший игрок НФЛ: Аарон Роджерс (Грин Бей Пекерс).
Лучший игрок MLB: Майк Траут (Лос-Анджелес Энджелс).
Лучший игрок НХЛ: Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз). Одним из номинантов был российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский.
Лучший гонщик: Льюис Хэмилтон (Формула-1).
Лучший игрок НБА: Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерз).
Лучший игрок WNBA: Кэндес Паркер (Лос-Анджелес Спаркс).
Лучший боец: Деметриус Джонсон (ММА). В этой категории номинировался боксер из Казахстана Геннадий Головкин.
Лучший гольфист: Серхио Гарсия.
Лучшая гольфистка: Ария Джутанугарн.
Лучший теннисист: Роджер Федерер.
Лучшая теннисистка: Серена Уильямс.
Лучший спортсмен университетских команд: Дешон Уотсон (американский футбол).
Лучшая спортсменка университетских команд: Келли Барнхилл (университет Флориды, софт бол).
Лучший представитель экстремальных видов спорта: Марк Макморрис (сноубординг).
Лучшая представительница экстремальных видов спорта: Анна Гассер (сноубординг).
Лучший жокей: Джон Веласкес.
Лучший спортсмен с ограниченными возможностями: Стив Серио (баскетбол на колясках).
Лучшая спортсменка с ограниченными возможностями: Бекка Мейерс (плавание).
Лучший игрок в боулинг: Джейсон Бельмонте.
Лучший футболист MLS: Давид Вилья (Нью-Йорк Сити).
Лучший участник олимпиады из сборной США: Майкл Фелпс (плавание).
Лучшая участница олимпиады из сборной США: Симона Байлз (спортивная гимнастика).