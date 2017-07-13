Обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи второго квалификационного этапа Лиги чемпионов. БАТЕ не смог обыграть "Алашкерт" 1:1. "Жальгирис" победил "Лудогорец" 2:1.

БАТЕ (Борисов, Беларусь) - Алашкерт (Армения) 1:1

Оба мяча забил Алексей Риос: на 43-й в ворота гостей, на 78-й - в свои.

Жальгирис (Вильнюс, Литва) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:1

На 18-й минуте Анисет Андрианантенайна (бывший игрок "Осера" и софийского ЦСКА) открыл счет 1:0.

В конце матча литовцы сумели дважды поразить ворота бывшего голкипера "Ботафого" Ренана. Отличились Серж Ньюиадзи (бывший игрок софийского ЦСКА) и Мантас Куклис.

На 4-й минуте компенсированного времени был удален нападающий "Жальгириса" Дейвидас Шернас.

Марихамн (Финляндия) - Легия (Варшава, Польша) 0:3

На 8-й минуте Гильерме реализовал пенальти 0:1. В конце первого тайма отличились Доминик Надь и Каспер Хямалайнен.

На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Антони Дафаа получил вторую желтую карточку.

Жилина (Словакия) - Копенгаген (Дания) 1:3

Дандалк (Ирландия) - Русенборг (Норвегия) 1:1

Хафнарфьордур (Исландия) - Викингур (Фарерские острова) 1:1