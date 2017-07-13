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Спорт

Аршавин отыграл весь матч. "Маккаби" победил исландцев

время публикации: 19:59 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
Аршавин отыграл весь матч. "Маккаби" победил исландцев

Состоялись первые матчи второго квалификационного этапа Лиги Европы. "Кайрат" сыграл вничью с "Шкендербеу" 1:1. Тель-авивский "Маккаби" победил КР (Рейкьявик) 3:1.

Иртыш (Павлодар, Казахстан) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:1

Оба гола были забиты с пенальти. На 51-й минуте отличился бывший форвард "Ювентуса" Ричмонд Боакье (0:1), на третьей минуте компенсированного времени - Стефан Живкович (1:1).

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Шкендербеу (Керче, Албания) 1:1

Андрей Аршавин отыграл весь матч.

На 9-й минуте бывший форвард "Краснодара" Жерар Гоу вывел хозяев вперед 1:0.

На 72-й минуте Бакари Нимага сравнял счет 1:1.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - КР (Рейкьявик, Исландия) 3:1

На 58-й минуте Палми Пальмасон открыл счет 0:1.

С 65-й по 82-ю минуты "желтые" забили три гола в ворота Стефана Магнуссона. Отличились Аарон Шоэнфельд, Видар Кьяртанссон и Омер Ацили.

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