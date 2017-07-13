В финале встретятся Гарбинье Мугуруса Бланко и Винус Уильямс. 32 гейма в пятом сете полуфинала

В финале Уимблдона встретятся Гарбинье Мугуруса Бланко и Винус Уильямс. Финальный матч состоится 15 июля.

Испанка разгромила словачку Магдалену Рыбарикову 6:1, 6:1.

Американка победила британку Йоханну Конту 6:4, 6:2.

Получившие wild card Лукаш Кубот (Польша) и Марселу Мелу (Бразилия) вышли в финал, обыграв сильнейший дуэт турнира Генри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия) 6:3, 6:7, 6:2, 4:6, 9:7.

Во втором полуфинале борьба получилась еще более упорной. В пятом сете были сыграны 32 гейма. Оливер Марах (Австрия) и Мате Павич (Хорваия) победили хорватский дуэт Никола Мектич - Франко Шкугор 4:6, 7:5, 7:6, 3:6, 17:15.