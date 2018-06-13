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Спорт

FIFA начинает расследование против Джибриля Раджуба в связи с подстрекательством

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото
Джибриль Раджуб, 6 июня 2018 года
FIFA начинает расследование против Джибриля Раджуба в связи с подстрекательством
Сара, Биньямин Нетаниягу и Лионель Месси в 2013-м

На состоявшемся в среду, 13 июня, в Москве 68-м Конгрессе Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) рассматривался ряд вопросов, касающихся израильско-палестинских отношений.

В частности, подавляющим большинством голосов участники Конгресса отклонили палестинскую инициативу о введении санкций и исключении из организации футбольных ассоциаций, представляющих страны, нарушающие права человека.

В постановлении Конгресса говорится, что существенная часть палестинского предложения уже входит в устав FIFA (параграф 3 устава, измененный в 2016 году), а оставшаяся является излишней, поскольку дает слишком большое пространство для манипуляций и злоупотреблений.

В руководстве FIFA пытались убедить палестинскую делегацию отозвать свою инициативу превратить декларативное содержание параграфа о приоритете прав человека в обязательное к исполнению, однако безуспешно.

Кроме того, Конгресс уведомил Израильскую футбольную ассоциацию (ИФА) о начале дисциплинарного расследования против председателя Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба в связи с подстрекательствами.

Расследование начато на основании жалобы, поданной ИФА после отмены товарищеского матча Израиль-Аргентина. Среди прочего, Раджуб призывал сжигать футболки с именем лидера аргентинской сборной Лео Месси и сравнивал происходящее в Израиле с ситуацией в Европе в период становления нацизма.

Напомним, что ранее Раджуб пытался добиться исключения ИФА из состава FIFA в связи с участием в чемпионатах Израиля клубов, базирующихся в Иудее и Самарии.

Ключевым вопросом на Конгрессе FIFA было определение места проведения Чемпионата мира 2026 года. После скандалов с выбором России и Катара в качестве хозяев Мундиалей 2018 и 2022 на этот раз Конгресс предпочел сделать ставку на совместную заявку США, Канады и Мексики, с которой конкурировала заявка Марокко. За североамериканскую заявку проголосовали 134 делегата из 203.

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