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Спорт

"Пощечина Катару": Израиль лишил "Аль-Джазиру" монополии на трансляцию Мундиаля в арабских странах

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:38 блог версия для печати фото
"Пощечина Катару": Израиль лишил "Аль-Джазиру" монополии на трансляцию Мундиаля в арабских странах
"Пощечина Катару": Израиль лишил "Аль-Джазиру" монополии на трансляцию Мундиаля в арабских странах
"Пощечина Катару": Израиль лишил "Аль-Джазиру" монополии на трансляцию Мундиаля в арабских странах

После того, как израильская государственная корпорация телерадиовещания "Кан" приняла решение транслировать матчи чемпиона мира по футболу не только на иврите (11 канал), но и на арабском языке (33 канал), жители соседних с Израилем стран впервые смогут смотреть спортивное мероприятие такого уровня на родном языке бесплатно, без необходимости платить за трансляции катарскому телеканалу BeIN Sports.

Как сообщает Egypt Independent, трансляции израильского 33-го канала (бесплатного канала наземного вещания) можно будет принимать в Палестинской автономии, Египте, Иордании, Ливане и Сирии, а также, возможно, в ряде других стран региона, таких как Саудовская Аравия.

Канал покажет 47 из 64 матчей чемпионата мира, включая все ключевые матчи отборочного турнира, большую часть матчей 1/8 и ¼ финала, полуфиналы и финал.

Стоимость права на просмотр матчей Мундиаля, который начнется в России 14 июня, по катарскому каналу BeIN Sports составляет 45 долларов. Канал входит в группу BeIN, являющуюся дочерним холдингом корпорации "Аль-Джазира". До сих пор он обладал монополией на трансляцию матчей чемпионатов мира по футболу на арабском языке.

Комментаторы на египетском ТВ назвали решение израильской корпорации гостелерадио пощечиной Катару. В то же время один из популярнейших египетских телеведущих Ахмед Муса предупредил египтян об опасности просмотра матчей по израильскому ТВ, которое может включать в них "посылы арабскому миру". Муса подчеркнул, что для него Израиль и Катар являются врагами.



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