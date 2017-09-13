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Спорт

Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"

время публикации: 11:06 | последнее обновление: 11:20 блог версия для печати фото
Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"

"Спортинг" в гостях обыграл "Олимпиакос" 3:2. В этом матче был забит первый мяч группового турнира Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Ювентус" 3:0.

Барселона (Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 3:0

К столь грозному сопернику туринцы отправились в ослабленном составе - по разным причинам на поле "Камп Ноу" не вышли Хедира, Манджукич, Маркизио и Кьеллини.

Первый опасный момент создали гости на шестой минуте. Де Шильо пробил метров с 25 - мяч едва не попал в дальнюю "девятку". На 9-й минуте туринцы провели стремительную контратаку. Дибала прорвался по месту инсайда, но пробил точно во вратаря.

На 12-й минуте Пьянич метров с 22 пробил в нижний угол. Тер Штеген выручил.

На 20-й минуте голевой момент создали каталонцы. Месси пробил со штрафного. Мяч попал в "стенку". Суарез нанес удар метров с 18. Буффон парировал мяч, летевший под перекладину.

На 45-й минуте Месси сыграл "в стенку" с Суаресом, а затем пробил точно в "шестерку" 1:0. На 52-й минуте Месси мощно пробил с линии штрафной. Мяч попал в штангу, затем в Буффона и едва не оказался в воротах.

На 56-й минуте Месси прорвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Защитник неудачно вынес мяч. Ракитич точно пробил 2:0. На 69-й минуте Месси блеснул дриблингом, сместился в центр и точно пробил 3:0.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:3

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