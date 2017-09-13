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Бывший футболист "Герты" признался в симуляции и попросил отменить пенальти в ворота соперника

время публикации: 11:34 | последнее обновление: 11:34 блог версия для печати фото
Бывший футболист "Герты" признался в симуляции и попросил отменить пенальти в ворота соперника

Необычный случай произошел в матче Второй Бундеслиги, в котором "Бохум" в гостях победил "Дармштадт" 2:1.

При счете 1:0 в пользу хозяев сольный проход совершил капитан "Бохума" Феликс Бастианс (бывший игрок "Фрайбурга", "Янг Бойз" и "Герты"). Обыграв трех защитников, он ворвался в штрафную и упал. Судья назначил пенальти, который сам пострадавший попросил отменить, сказав, что нарушения не было.

Стоит отметить, что Артур Собех все же зацепил ногу Бастианса.

Судья отменил назначение пенальти.

На 24-й минуте Айтак Сулу вывел "Дармштадт" вперед 1:0. В конце встречи голы забили Димитриос Диамантакос и бывший форвард "Байера" Робби Крузе.

Видео необычного эпизода можно посмотреть на YouTube.

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