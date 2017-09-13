Лига чемпионов: "Бавария" в большинстве разгромила "Андерлехт"

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Андерлехт" 3:0.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Роббен, Рибери (Мюллер, 78), Родригес (Коман, 85), Тиагу Алькантара, Толиссо, Киммих, Левандовски

"Андерлехт": Селс, Десхахт, Спаич, Кумс, Нахар (Аппиа, 26), Станчу (Оньекуру, 59), Требель, Дендокер, Ханни, Кипчу, Теодорчик (Харбауи, 84)

"Бавария" имела значительное преимущество. Гости почти весь матч провели в меньшинстве. Свен Кумс сбил Роберта Левандовски, который выходил один на один, и был удален на 11-й минуте. Пострадавший реализовал пенальти 1:0.

Бельгийцы могли отыграться на 49-й минуте. Требель бил с линии вратарской, но угодил в штангу.

На 65-й минуте Киммих прострелил. Тиаго Алькантара оказался один перед воротами 2:0. На 90-й минуте Боатенг направил мяч в штрафную. Киммих обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 3:0.