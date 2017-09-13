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Спорт

Автогол Медведева. "Челси" забил шесть мячей в ворота "Карабаха"

время публикации: 10:42 | последнее обновление: 10:42 блог версия для печати фото
Челси (Лондон, Англия) - Карабах (Азербайджан) 6:0

"Рома" на своем поле сыграла вничью с мадридским "Атлетико" 0:0. "Челси" разгромил азербайджанский клуб "Карабах" 6:0.

Рома (Италия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 0:0

"Индейцы" в первом тайме создали два голевых момента, но упустили их. "Волки" больше владели мячом, но до реальных угроз воротам гостей дело не доходило.

После перерыва инициативой владел "Атлетико".

Челси (Лондон, Англия) - Карабах (Азербайджан) 6:0

"Аристократы" спокойно и планомерно уничтожили дебютанта группового турнира Лиги чемпионов. Разница в классе просто огромна.

Голы забили Педро, Дзаппакоста, Аспилкуэта, Бакайоко и Батшуайи. Шестой мяч в свои ворота отправил Максим Медведев.

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