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Спорт

Кубок мира по шахматам: Родштейн проиграл, Иванчук победил

время публикации: 07:21 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Кубок мира по шахматам: Родштейн проиграл, Иванчук победил

В Тбилиси продолжается Кубок мира по шахматам, победитель и финалист которого примут участие в турнире претендентов.

Состоялись первые партии четвертого тура (1/8 финала).

Украинец Василий Иванчук (2727) победил голландца Аниша Гири (2777). Израильтянин Максим Родштейн (2695) проиграл россиянину Владимиру Федосееву (2731).

Вничью завершились партии:

Петр Свидлер (Россия, 2756) - Бу Сянчжи (Китай, 2714)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2804) - Александр Грищук (Россия, 2788)

Даниил Дубов (Россия, 2666) - Левон Аронян (Армения, 2802)

Уэсли Со (США, 2792) - Баадур Джобава (Грузия, 2702)

Ричард Раппорт (Венгрия, 2675) - Евгений Наер (Россия, 2694)

Хао Ван (Китай, 2701) - Дин Лижэнь (Китай, 2771)

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