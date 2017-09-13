Кубок мира по шахматам: Родштейн проиграл, Иванчук победил

В Тбилиси продолжается Кубок мира по шахматам, победитель и финалист которого примут участие в турнире претендентов.
Состоялись первые партии четвертого тура (1/8 финала).
Украинец Василий Иванчук (2727) победил голландца Аниша Гири (2777). Израильтянин Максим Родштейн (2695) проиграл россиянину Владимиру Федосееву (2731).
Вничью завершились партии:
Петр Свидлер (Россия, 2756) - Бу Сянчжи (Китай, 2714)
Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2804) - Александр Грищук (Россия, 2788)
Даниил Дубов (Россия, 2666) - Левон Аронян (Армения, 2802)
Уэсли Со (США, 2792) - Баадур Джобава (Грузия, 2702)
Ричард Раппорт (Венгрия, 2675) - Евгений Наер (Россия, 2694)
Хао Ван (Китай, 2701) - Дин Лижэнь (Китай, 2771)