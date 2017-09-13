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Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил в Лиссабоне не без помощи арбитра

время публикации: 09:12 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил в Лиссабоне не без помощи арбитра

Московский ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Армейцы в Лиссабоне обыграли "Бенфику" 2:1.

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 77-й минуте при счете 1:2.

"Бенфика": Варела, Андре Алмейда, Луизау, Лопес (Рафа Силва, 89), Гримальдо (Габриэл Барбоза, 77), Сальвио, Пиззи, Филипе Аугусту, Живкович, Жонас (Хименес, 70), Сеферович

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 87), Дзагоев (Натхо, 77), Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью

"Орлы" владели преимуществом, но проиграли.

На 35-й минуте Гримальдо сильно пробил метров с 25. Мяч попал в штангу и ушел за пределы поля. На 50-й минуте Живкович прострелил. Харис Сеферович, перешедший летом из "Айнтрахта", в касание переправил мяч в сетку 1:0.

На 63-й минуте судья назначил весьма сомнительный пенальти в ворота хозяев. Алексей Березуцкий пробил. Мяч попал или не попал в локоть Альмейды (некоторые комментаторы утверждают, что в живот мяч попал). В любом случае, мяч попал в прижатую к телу руку, но арбитр пенальти назначил. Витинью счет сравнял 1:1.

На 71-й минуте Васин бьет. Вратарь мяч парировал. Жамалетдинов добил мяч в сетку 1:2.

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