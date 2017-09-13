"Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"

Завершился первый тур группового турнира Лиги чемпионов. "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" 1:1. "Шахтер" обыграл "Наполи" 2:1.
Группа Е
Марибор (Словения) - Спартак (Москва, Россия) 1:1
Ливерпуль (Англия) - Севилья (Испания) 2:2
Группа F
Шахтер (Донецк, Украина) - Наполи (Италия) 2:1
Фейенорд (Роттердам, Голландия) - Манчестер Сити (Англия) 0:4
Группа G
Лейпциг (Германия) - Монако (Франция) 1:1
Порту (Португалия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:3
Группа Н
Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 3:1
Единственный мяч в ворота "шпор" забил Андрей Ярмоленко.
Реал (Мадрид, Испания) - АПОЭЛ (Кипр) 3:0
Криштиану Роналду дважды поразил ворота киприотов.