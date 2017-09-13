13 сентября 2017 г.
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"Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"

время публикации: 23:41 | последнее обновление: 23:41 блог версия для печати фото
"Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"

Завершился первый тур группового турнира Лиги чемпионов. "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" 1:1. "Шахтер" обыграл "Наполи" 2:1.

Группа Е

Марибор (Словения) - Спартак (Москва, Россия) 1:1

Ливерпуль (Англия) - Севилья (Испания) 2:2

Группа F

Шахтер (Донецк, Украина) - Наполи (Италия) 2:1

Фейенорд (Роттердам, Голландия) - Манчестер Сити (Англия) 0:4

Группа G

Лейпциг (Германия) - Монако (Франция) 1:1

Порту (Португалия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:3

Группа Н

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 3:1

Единственный мяч в ворота "шпор" забил Андрей Ярмоленко.

Реал (Мадрид, Испания) - АПОЭЛ (Кипр) 3:0

Криштиану Роналду дважды поразил ворота киприотов.

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