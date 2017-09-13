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Спорт

В Нью-Йорке Мария Шарапова представила свою книгу

время публикации: 07:38 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке Мария Шарапова представила свою книгу

В магазине Barnes & Noble в Нью-Йорке бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова представила свою автобиографию "Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня", сообщает ТАСС.

В магазине были предприняты усиленные меры безопасности.

Мария Шарапова в книге рассказала об обучении в теннисной академии в штате Флорида, своей юности, а также о 15-месячной дисквалификации.

На презентации Мария Шарапова охарактеризовала себя как "личность с сильным характером".

Сейчас Мария Шарапова занимает 103-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В Открытом чемпионате США она дошла до четвертого круга.

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