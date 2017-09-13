Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался

В Тбилиси продолжается 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Первыми четвертьфиналистами стали Василий Иванчук, Дин Лижэнь и Левон Аронян.

Украинец (2727) победил голландца Аниша Гири (2777) 1.5:0.5. Левон Аронян (Армения, 2802) победил россиянина Даниила Дубова (2666), а Дин Лижэнь (Китай, 2771) - своего соотечественника Хао Вана (2701).

Максим Родштейн выиграл вторую партию у россиянина Владимира Федосеева и перевел матч в дополнительную фазу.

Таким образом пять четвертьфиналистов Кубка мира определятся завтра на тай-брейке.