13 сентября 2017 г.
последняя новость: 20:23
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:18 Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался
19:45 Лучший самбист Грузии дисквалифицирован за бросок бутылкой в судью во время чемпионата Европы
18:37 После провала на Евробаскете Эрез Эдельштейн покинет пост главного тренера сборной Израиля
12:11 Скандал в ММА в Германии: разозленный боец ударил судью
11:34 Бывший футболист "Герты" признался в симуляции и попросил отменить пенальти в ворота соперника
11:06 Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"
10:42 Автогол Медведева. "Челси" забил шесть мячей в ворота "Карабаха"
10:10 Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"
09:37 Лига чемпионов: "Бавария" в большинстве разгромила "Андерлехт"
09:12 Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил в Лиссабоне не без помощи арбитра
Спорт

Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался

время публикации: 20:18 | последнее обновление: 20:18 блог версия для печати фото
Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался

В Тбилиси продолжается 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Первыми четвертьфиналистами стали Василий Иванчук, Дин Лижэнь и Левон Аронян.

Украинец (2727) победил голландца Аниша Гири (2777) 1.5:0.5. Левон Аронян (Армения, 2802) победил россиянина Даниила Дубова (2666), а Дин Лижэнь (Китай, 2771) - своего соотечественника Хао Вана (2701).

Максим Родштейн выиграл вторую партию у россиянина Владимира Федосеева и перевел матч в дополнительную фазу.

Таким образом пять четвертьфиналистов Кубка мира определятся завтра на тай-брейке.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Кубок мира по шахматам: Родштейн проиграл, Иванчук победил
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Сенсация Кубка мира: Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Иванчук победил Крамника
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Ассоциация шахматистов-профессионалов выступила с заявлением по поводу скандала на Кубке мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Зураб Азмайпарашвили: "цыган" было произнесено в значении "бродяга"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Гроссмейстер, обыгравший Ананда, объяснил отъезд с Кубка мира: ко мне отнеслись как к ничтожеству и обозвали "цыганом"
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Кубок мира: Крамник и Иванчук сыграли вничью. Карлсен проиграл
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Щенсны дебютировал в "Ювентусе". "Старая синьора" победила "Кьево"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017