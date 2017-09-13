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Погба получил травму. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель"

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Погба получил травму. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель"

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель" 3:0.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Блинд, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Рэшфорд, 77), Мхитарян, Погба (Феллаини, 19), Матич, Лукаку, Марсьяль (Лингард, 69)

"Базель": Вацлик, Сухи, Баланта, Ланг, Аканджи, Риверос (Оберлен, 77), Джака, Штеффен, Дзуффи, Элиунусси, ван Волфсвинкел (Буа, 66)

У "красных дьяволов", вернувшихся в главный еврокубковый турнир после длительного перерыва, было значительное преимущество.

На 19-й минуте травму получил Поль Погба. Его заменил Маруан Феллаини, который значительно усилил игру хозяев.

На 22-й минуте Лукаку прострелил. Мхитарян бил из пределов вратарской, но мяч попал в штангу. На 35-й минуте Янг навесил. Феллаини головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 53-й минуте Блинд навесил на дальнюю штангу. Лукаку нанес удар головой 2:0.

На 84-й минуте Лукаку забросил мяч в штрафную. Феллаини прострелил. Ршфорд пробил сильно и точно 3:0.

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