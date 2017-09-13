Скандал в ММА в Германии: разозленный боец ударил судью

Во время турнира Aggrelin Cage Fight 19, проходившего в Германии, боец прижал арбитра к сетке и нанес ему удар кулаком в лицо.

Черногорец Нихад Насуфович захватил удушающим приемом австрийца Вильгельма Отта. Тот показал судье, что сдается, но судья довольно долго не останавливал бой.

После того, как поединок был окончен Вильгельм (он же Вилли, он же "Чудесный") Отт прижал арбитра к сетке и нанес ему удар в лицо.

Вильгельм Отт провел в ММА 25 боев, в 12 победил.

Нихад Насуфович провел 10 боев, в двух проиграл.

Видео нападения на судью можно посмотреть на сайте MMA Mania.