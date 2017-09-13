Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"

В Глазго "Пари Сен-Жермен" разгромил "Селтик" 5:0. Четыре мяча (один - автогол) забила устрашающая линия атаки парижан Неймар - Кавани - Мбаппе.

Израильский полузащитник "Селтика" Нир Битон остался в запасе.

"Селтик": Гордон, Ралстон, Лустиг, Шимунович, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Синклэйр, Гриффитс (Эдуар, 69)

"Пари Сен-Жермен": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Тиагу Мотта, Верратти, Рабьо (Дракслер, 61), Мбаппе (Ло Сельсо, 84), Кавани, Неймар

На 19-й минуте Рабьо сделал пас на ход Неймару. Бразилец ушел от опекуна и переиграл вратаря 0:1.

На 22-й минуте Гриффитс пробил со штрафного метров с 30. Мяч летел под перекладину. Ареола выручил парижан.

На 34-й минуте Мотта навесил. Неймар сбросил мяч. Кавани пробить не сумел. Зато Мбаппе нанес сильный удар с линии вратарской 0:2. На 40-й минуте Кавани реализовал пенальти 0:3. Интересно, что на этот момент преимущество парижан по ударам в створ ворот было минимальным 3:2.

На 83-й минуте Дани Алвес прострелил. Лустиг переправил мяч в ворота 0:4. Через 2 минуты Кюрзава навесил. Кавани пробил головой. Мяч от перекладины влетел в сетку 0:5.