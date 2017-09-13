13 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:17
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:06 Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"
10:42 Автогол Медведева. "Челси" забил шесть мячей в ворота "Карабаха"
10:10 Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"
09:37 Лига чемпионов: "Бавария" в большинстве разгромила "Андерлехт"
09:12 Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил в Лиссабоне не без помощи арбитра
08:46 Погба получил травму. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель"
07:38 В Нью-Йорке Мария Шарапова представила свою книгу
07:21 Кубок мира по шахматам: Родштейн проиграл, Иванчук победил
07:04 Евробаскет: в полуфинал вышли сборные Словении и Испании
23:42 ЦСКА победил в Лиссабоне. "Барселона" разгромила "Ювентус". "Челси" забил 6 мячей, ПСЖ - 5
Спорт

Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"

время публикации: 10:10 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"

В Глазго "Пари Сен-Жермен" разгромил "Селтик" 5:0. Четыре мяча (один - автогол) забила устрашающая линия атаки парижан Неймар - Кавани - Мбаппе.

Израильский полузащитник "Селтика" Нир Битон остался в запасе.

"Селтик": Гордон, Ралстон, Лустиг, Шимунович, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Синклэйр, Гриффитс (Эдуар, 69)

"Пари Сен-Жермен": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Тиагу Мотта, Верратти, Рабьо (Дракслер, 61), Мбаппе (Ло Сельсо, 84), Кавани, Неймар

На 19-й минуте Рабьо сделал пас на ход Неймару. Бразилец ушел от опекуна и переиграл вратаря 0:1.

На 22-й минуте Гриффитс пробил со штрафного метров с 30. Мяч летел под перекладину. Ареола выручил парижан.

На 34-й минуте Мотта навесил. Неймар сбросил мяч. Кавани пробить не сумел. Зато Мбаппе нанес сильный удар с линии вратарской 0:2. На 40-й минуте Кавани реализовал пенальти 0:3. Интересно, что на этот момент преимущество парижан по ударам в створ ворот было минимальным 3:2.

На 83-й минуте Дани Алвес прострелил. Лустиг переправил мяч в ворота 0:4. Через 2 минуты Кюрзава навесил. Кавани пробил головой. Мяч от перекладины влетел в сетку 0:5.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Лига чемпионов: "Бавария" в большинстве разгромила "Андерлехт"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Бибрас Натхо вышел на замену. ЦСКА победил в Лиссабоне не без помощи арбитра
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Погба получил травму. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Базель"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 сентября 2017 г.
ЦСКА победил в Лиссабоне. "Барселона" разгромила "Ювентус". "Челси" забил 6 мячей, ПСЖ - 5
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 сентября 2017 г.
Первый гол группового турнира Лиги чемпионов забил бывший форвард ЦСКА
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Рамзан Кадыров подарил "мерседес" бывшему форварду "Бейтара"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Бывший игрок "Кубани" и донецкого "Металлурга" забил победный "олимпийский гол"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017