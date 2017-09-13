Россияне победили греков и вышли в полуфинал Евробаскета

Сборная России стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы по баскетболу. Последний участник полуфиналов определится в матче Италия - Сербия.

Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Словении.

В четвертьфинале россияне победили греков 74:69.

Греки выиграли первую четверть 24:17 и первую половину матча 37:31.

В третьей четверти у сборной Греции было преимущество в 10 очков, но она не сумела его удержать. После 30 минут 53:51 в пользу греков. В последней четверти россияне почти постоянно вели в счете.