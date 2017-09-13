13 сентября 2017 г.
последняя новость: 21:40
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:40 Эли Коэн уволен из "Бейтара" за слова: "арабскому футболисту здесь не место"
20:42 Россияне победили греков и вышли в полуфинал Евробаскета
20:18 Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался
19:45 Лучший самбист Грузии дисквалифицирован за бросок бутылкой в судью во время чемпионата Европы
18:37 После провала на Евробаскете Эрез Эдельштейн покинет пост главного тренера сборной Израиля
12:11 Скандал в ММА в Германии: разозленный боец ударил судью
11:34 Бывший футболист "Герты" признался в симуляции и попросил отменить пенальти в ворота соперника
11:06 Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"
10:42 Автогол Медведева. "Челси" забил шесть мячей в ворота "Карабаха"
10:10 Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"
Спорт

Россияне победили греков и вышли в полуфинал Евробаскета

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 20:42 блог версия для печати фото
Россияне победили греков и вышли в полуфинал Евробаскета

Сборная России стала третьим полуфиналистом чемпионата Европы по баскетболу. Последний участник полуфиналов определится в матче Италия - Сербия.

Ранее в полуфинал вышли сборные Испании и Словении.

В четвертьфинале россияне победили греков 74:69.

Греки выиграли первую четверть 24:17 и первую половину матча 37:31.

В третьей четверти у сборной Греции было преимущество в 10 очков, но она не сумела его удержать. После 30 минут 53:51 в пользу греков. В последней четверти россияне почти постоянно вели в счете.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
После провала на Евробаскете Эрез Эдельштейн покинет пост главного тренера сборной Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Евробаскет: в полуфинал вышли сборные Словении и Испании
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Евробаскет: сборные Сербии, Испании и России вышли в четвертьфинал
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Латвийцы вышли в четвертьфинал Евробаскета, разгромив сборную Черногории
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 сентября 2017 г.
Евробаскет: итальянцы победили финнов, греки - литовцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Сенсация Евробаскета: французы не вышли в четвертьфинал, проиграв сборной Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 9 сентября 2017 г.
Евробаскет: украинцы проиграли сборной Словении в первом матче плэй-офф







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017