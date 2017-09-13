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Спорт

Лучший самбист Грузии дисквалифицирован за бросок бутылкой в судью во время чемпионата Европы

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
Вахтанг Чидрашвили (в красном)

Исполком Международной федерации самбо, заседание которого прошло в Москве, принял решение дисквалифицировать на полгода самого титулованного самбиста Грузии Вахтанга Чидрашвили, сообщает ТАСС.

Об этом заявил президент федерации Василий Шестаков.

Спортсмен наказан за недопустимое поведение во время чемпионата Европы 2017 года, проходившим в Минске.

Во время схватки с белорусским борцом грузинский самбист метнул бутылку с водой, она попала в стол главного арбитра соревнований.

Вахтанг Чидрашвили стал серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Он - четырехкратный чемпион мира.

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