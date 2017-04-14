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Классен забил два мяча. Коноплянка вышел на замену. "Аякс" победил клуб "Газпрома"

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Классен забил два мяча. Коноплянка вышел на замену. "Аякс" победил клуб "Газпрома"

В Амстердаме "Аякс" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы победил "Шальке 04" 2:0. Оба мяча в ворота "кобальтовых" забил Дэви Классен.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел на замену на 83-й минуте.

"Аякс": Онана, Фиргефер, Фелтман, Санчес, Классен, Юнес, Зиеш, Синкгравен (де Лигт, 46), ван де Бек (де Йонг, 87), Траоре, Клюйверт (Нерес, 74)

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Керер, Аого, Калиджури (Коноплянка, 83), Майер (Стамбули, 59), Горецка, Бенталеб, Шепф (Хюнтелар, 71), Бургшталлер

На 23-й минуте Классен реализовал пенальти 1:0. На 52-й минуте хозяева перехватили мяч у своей штрафной и провели быструю атаку. Клайверт прострелил. Классен слету пробил в "шестерку" 2:0.

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