Мхитарян забил. "Красные дьяволы" не сумели победить в Бельгии

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" 1:1. Гол в ворота бельгийцев забил Генрих Мхитарян.

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбодж, Найтинк, Обрадович, Бруно (Кипчу, 58), Дендокер, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Ачеампонг, Телин (Теодорчик, 75)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Ибрагимович, Рэшфорд (Феллаини, 75)

На 17-й минуте гости просто чудом не открыли счет. Рэшфорд направил мяч во вратарскую. Ибрагимович пытался протолкнуть мяч в сетку - Мартинес парировал. Лингард бьет с линии вратарской. Мяч попадает в штангу.

На 36-й минуте Рэшфорд пробил. Рубен Мартинес мяч парировал. Генрих Мхитарян добил мяч в сетку 0:1.

На 49-й минуте бельгийцы едва не отыгрались. Бруно ворвался в штрафную и пробил. После рикошета от Рохо мяч летел в сетку. Валенсия выбил мяч. Ачеампонг пробил слету. Мяч попал в Валенсию и ушел на угловой.

На 83-й минуте Погба выскочил один на один. Мартинес ногой парировал мяч.

На 86-й минуте Обрадович прошел по флангу и навесил. Леандр Дендонкер головой отправил мяч в сетку 1:1.