14 апреля 2017 г.
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Спорт

Малиновский отыграл почти весь матч. "Сельта" и "Генк" повеселили зрителей

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Малиновский отыграл почти весь матч. "Сельта" и "Генк" повеселили зрителей

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Сельта" обыграла "Генк" 3:2. Арендованный у "Шахтера" украинский полузащитник Роман Малиновский провел почти весь матч в составе "Генка" (заменен на второй минуте компенсированного времени).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 78), Эрнандес, Радойя, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю, 67)

"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Посуэло, Боэтиус (Буффел, 62), Малиновский (Хейнен, 90), Берге, Саматта, Троссар (Схрейверс, 82)

На 10-й минуте Троссар навесил. Жан-Поль Боэтиус в падении пробил головой 0:1.

Через пять минут Берге делает проникающий пас в штрафную. Гвидетти пяткой продлил передачу. Пионе Систо проскочил между защитниками и послал мяч в дальний угол 1:1. На 17-й минуте Яго Аспас из-за пределов штрафной послал мяч в дальнюю "шестерку" 2:1.

На 38-й минуте Гвидетти обменялся передачами с Систо и пробил метров с 20 в ближний нижний угол 3:1.

На 67-й минуте Боэтиус прострелил. Буффель пробил с острого угла. Альварес мяч парировал. Буффель головой добил мяч в сетку 3:2.

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