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Спорт

Россияне победили шведов. Впечатляющее "возвращение" словаков

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
Россияне победили шведов. Впечатляющее "возвращение" словаков

В Словакии стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Россияне одержали волевую победу над шведами 3:1. Финны победили словаков 5:4.

Словакия - Финляндия 4:5

На 29-й минуте финны вели в счете 3:0. На 37-й минуте выигрывали хозяева площадки 4:3. На 39-й минуте Йессе Илонен (Эспоо Блюз) сравнял счет 4:4.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил его одноклубник Аарне Талвити.

Россия - Швеция 3:1

Шведы вели в счете до 43-й минуты. Кирилл Максимов сравнял счет. Затем дважды отличился Андрей Свечников.

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