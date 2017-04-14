Россияне победили шведов. Впечатляющее "возвращение" словаков

В Словакии стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Россияне одержали волевую победу над шведами 3:1. Финны победили словаков 5:4.

Словакия - Финляндия 4:5

На 29-й минуте финны вели в счете 3:0. На 37-й минуте выигрывали хозяева площадки 4:3. На 39-й минуте Йессе Илонен (Эспоо Блюз) сравнял счет 4:4.

Победную шайбу на 53-й минуте забросил его одноклубник Аарне Талвити.

Россия - Швеция 3:1

Шведы вели в счете до 43-й минуты. Кирилл Максимов сравнял счет. Затем дважды отличился Андрей Свечников.