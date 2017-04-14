"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Бельгии. "Аякс" обыграл клуб "Газпрома"

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" 1:1. "Аякс" победил "Шальке 04" 2:0.
Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1
Сельта (Виго, Испания) - Генк (Бельгия) 3:2
Аякс (Амстердам, Голландия) - Шальке 04 (Гильзенкирхен, Германия) 2:0
Лион (Франция) - Бешикташ (Стамбул, Турция)
Матч начался с 40-минутным опозданием из-за беспорядков, устроенных турецкими фанатами. На момент публикации турки выигрывают 1:0 (после первого тайма).