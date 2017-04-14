14 апреля 2017 г.
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Спорт

"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Бельгии. "Аякс" обыграл клуб "Газпрома"

время публикации: 00:03 | последнее обновление: 00:03 блог версия для печати фото
"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Бельгии. "Аякс" обыграл клуб "Газпрома"

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" 1:1. "Аякс" победил "Шальке 04" 2:0.

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1

Сельта (Виго, Испания) - Генк (Бельгия) 3:2

Аякс (Амстердам, Голландия) - Шальке 04 (Гильзенкирхен, Германия) 2:0

Лион (Франция) - Бешикташ (Стамбул, Турция)

Матч начался с 40-минутным опозданием из-за беспорядков, устроенных турецкими фанатами. На момент публикации турки выигрывают 1:0 (после первого тайма).

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