Грубейшая ошибка вратаря привела к поражению турецкого клуба во Франции

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Лион" победил "Бешикташ" 2:1. Матч начался на 40-45 минут позже из-за беспорядков, устроенных турецкими фанатами.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва (Жалле, 53), Маммана, Диакаби, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Фекир, Толиссо, Тузар, Ляказетт

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану, Тошич, Марселу, Гекхан Генюл, Митрович (Неджип Уйсал, 64), Хатчинсон, Огузхан (Арслан, 74), Талиска, Бабел, Дженк (Инлер, 87)

Гости вышли вперед на 15-й минуте. Талиска сделал передачу со штрафного в штрафную площадь. Бывший нападающий "Ливерпуля" Райан Бабел пробил в дальнюю "шестерку" 0:1.

На 83-й минуте хозяева подали штрафной. Корентин Толиссо протолкнул мяч в сетку 1:1. Через 2 минуты защитник отдал мяч вратарю. Фабри не выбил мяч в поле, а попытался обработать. Его атаковали сразу три игрока "Лиона". Жереми Морель мяч перехватил и поразил ворота 2:1.