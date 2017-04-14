14 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:31 Джибриль Сиссе обвинен в причастности к шантажу Матье Вальбуэна
09:04 Россияне победили шведов. Впечатляющее "возвращение" словаков
08:45 Грубейшая ошибка вратаря привела к поражению турецкого клуба во Франции
08:27 Классен забил два мяча. Коноплянка вышел на замену. "Аякс" победил клуб "Газпрома"
08:02 Малиновский отыграл почти весь матч. "Сельта" и "Генк" повеселили зрителей
07:34 Мхитарян забил. "Красные дьяволы" не сумели победить в Бельгии
00:03 "Манчестер Юнайтед" не смог победить в Бельгии. "Аякс" обыграл клуб "Газпрома"
22:26 Чемпионат мира по хоккею: канадские юниоры разгромили латвийцев, американские - белорусов
22:17 Начало матча "Лион" - "Бешикташ" отложено из-за бесчинств турецких болельщиков
19:09 Футболист "Боруссии", пострадавший в теракте, вернется в строй через месяц
Спорт

Грубейшая ошибка вратаря привела к поражению турецкого клуба во Франции

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
Грубейшая ошибка вратаря привела к поражению турецкого клуба во Франции

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Лион" победил "Бешикташ" 2:1. Матч начался на 40-45 минут позже из-за беспорядков, устроенных турецкими фанатами.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва (Жалле, 53), Маммана, Диакаби, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Фекир, Толиссо, Тузар, Ляказетт

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану, Тошич, Марселу, Гекхан Генюл, Митрович (Неджип Уйсал, 64), Хатчинсон, Огузхан (Арслан, 74), Талиска, Бабел, Дженк (Инлер, 87)

Гости вышли вперед на 15-й минуте. Талиска сделал передачу со штрафного в штрафную площадь. Бывший нападающий "Ливерпуля" Райан Бабел пробил в дальнюю "шестерку" 0:1.

На 83-й минуте хозяева подали штрафной. Корентин Толиссо протолкнул мяч в сетку 1:1. Через 2 минуты защитник отдал мяч вратарю. Фабри не выбил мяч в поле, а попытался обработать. Его атаковали сразу три игрока "Лиона". Жереми Морель мяч перехватил и поразил ворота 2:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Классен забил два мяча. Коноплянка вышел на замену. "Аякс" победил клуб "Газпрома"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Малиновский отыграл почти весь матч. "Сельта" и "Генк" повеселили зрителей
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Мхитарян забил. "Красные дьяволы" не сумели победить в Бельгии
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Бельгии. "Аякс" обыграл клуб "Газпрома"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2017 г.
Начало матча "Лион" - "Бешикташ" отложено из-за бесчинств турецких болельщиков
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2017 г.
Футболист "Боруссии", пострадавший в теракте, вернется в строй через месяц
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2017 г.
Конец эпохи: Сильвио Берлускони продал "Милан"







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017