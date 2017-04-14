Самая красивая спортсменка Германии: версия Playboy

Немецкая редакция журнала Playboy провела опрос с целью определить самую красивую спортсменку Германии. В опросе приняли участие около 1000 респондентов.

На первом месте волейболистка из Дрездена Марин Апиц. Ей свои голоса отдали 25% участников опроса. Она с 2006 года играет в национальной сборной Германии. Серебряный призер чемпионата Европы 2011 года.

Спортсменка сказала, комментируя результаты опроса, что любит фотографироваться, она принимала участие в различных фотосессиях, в том числе для клубного календаря, но сниматься обнаженной она не будет.

На втором месте чемпионка мира по боксу в легком весе Николь Веснер, набравшая 17.9% голосов. Она победила во всех 12 боях на профессиональном ринге. В 6 поединках Николь нокаутировала соперниц.

По образованию Николь Веснер экономист. Она свободно владеет 6 языками.

На третьем месте олимпийская чемпионка (в составе сборной Германии) и действующая чемпионка Германии (в составе "Баварии") 22-летняя футболистка Мелани Леупольц. Она набрала 16.8% голосов.