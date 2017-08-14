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Спорт

Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи

В скандальном матче за Суперкубок Испании, в котором "Реал" победил "Барселону" 3:1, Криштиану Роналду забил гол, получил две желтые карточки и был удален на 82-й минуте.

Официальный сайт федерации футбола Испании сообщает, что Роналду дисквалифицирован на один матч за получение красной карточки и на четыре - за толчок арбитра.

По состоянию на данный момент ("Реал" подал апелляцию), Криштиану Роналду должен пропустить ответный матч за Суперкубок, а также игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реала Сосьедад".

Напомним, на 80-й минуте Роналду забил гол и получил желтую карточку, за то, что снял футболку. Через две минуты Роналду прорвался в штрафную и после контакта с Юмтити упал. Судья пенальти в ворота каталонцев не назначил, а показал желтую карточку за симуляцию. После этого лидер "Реала" толкнул арбитра в спину.

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