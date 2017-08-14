Йони Эрлих - победитель турнира в Калифорнии, Элина Свитолина - в Торонто

Канадский теннисист Денис Шаповалов, родившийся в Тель-Авиве,в полуфинале Rogers Cup, который проходил в Монреале, проиграл Александру Звереву 4:6, 5:7.

Теннисист из Германии в финале справился с Роджером Федерером 6:3, 6:4.

В финале теннисного турнира Rogers Cup украинка Элина Свитолина победила бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки 6:4, 6:0. Победа в финале сделала Элину четвертой ракеткой мира и лидером чемпионской гонки этого сезона.

Йони Эрлих и Нил Скупски стали победителями теннисного турнира The Comerica Bank Challenger - Aptos (хард, призовой фонд 100 тысяч долларов), который проходит в Эптосе, Калифорния.

В финале они обыграли австралийцев Алекса Болта и Джордана Томпсона 6:3, 2:6, 10:8.