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Спорт

В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу

время публикации: 19:30 | последнее обновление: 19:30 блог версия для печати фото
В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу

В матче второго тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" в гостях разгромил "Генгам" 3:0. Неймар удачно дебютировал за парижан - 2 очка (1 + 1) по системе "гол + пас".

Когда стало известно, что Неймар сыграет, то все билеты на матч исчезли в считанные минуты. 18-тысячный стадион "Рудуру" (в городе всего 7 тысяч жителей) был переполнен.

Показ матча просмотрели 1.25 миллиона телезрителей во Франции.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо (Блас, 79), Салибюр, До, Коко (Тюрам, 79), Бриан, Камара (Фири, 71)

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта, Верратти (Пасторе, 80), Рабьо (Матюиди, 87), Кавани, Ди Мария, Неймар

На 37-й минуте Неймар закинул мяч в штрафную. Маркиньос пробил головой. Мяч попал в перекладину.

На 52-й минуте Неймар попытался вывести Кавани один на один. Защитники мяч перехватили, а бывший игрок молодежки ПСЖ Джордан Икоко пробил по своим воротам. Мяч от штанги отскочил в сетку 0:1.

На 62-й минуте Неймар делает длинный пас на Кавани. Тот вышел один на один и послал мяч в "шестерку" 0:2. На 82-й минуте Кавани катнул мяч на линию вратарской. Неймар пробил под перекладину 0:3.

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