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Спорт

Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд

время публикации: 19:00 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
Нырок Суареса

Первый матч за Суперкубок Испании превзошел все ожидания - клубы выдали шоу со скандальным привкусом. "Реал" в гостях обыграл "Барселону" 3:1.

Ответный матч состоится 17 августа.

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Луис Суарес, Деулофеу (Денис Суарес, 59)

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81)

В первом тайме защита действовала предельно собрано. Было много стычек по всему полю, борьбы и почти не было опасных моментов. Зато после перерыва зрители повеселились вовсю.

На 50-й минуте Марселу прострелил. Пике в подкате дотянулся до мяча и срезал его в свои ворота 0:1.

На 77-й минуте арбитр назначил сомнительный пенальти в ворота гостей. Луис Суарес упал так, будто его убили, хотя контакт с рукой Наваса если и был, то минимальный. Месси реализовал пенальти и установил рекорд. Лионель 24 раза поражал ворота "Реала". Легендарный нападающий "Атлетико" Тельмо Сарра - 23.

Через 3 минуты Криштиану Роналду забил победный гол. Португалец обыграл Пике и нанес потрясающий удар в дальний верхний угол 1:2. К сожалению, после этого лидер "Реала" сорвал футболку, за что справедливо получил желтую карточку.

Через 2 минуты Роналду мог выйти один на один. Но упал. Сбил ли его Юмтити, сказать трудно. Судья посчитал, что португалец "нырнул" (пять минут до того, он наградил знатного ныряльщика Суареса пенальти), и показал вторую желтую. Роналду схватился за голову, а затем толкнул арбитра в спину.

За это он дисквалифицирован на пять матчей.

На 90-й минуте Марко Асенсио прорвался к штрафной и пробил под перекладину 1:3.

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