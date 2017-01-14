Лионель Месси забил. "Барселона" разгромила островитян

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" 5:0. Два мяча в ворота Хави Вараса забил Луис Суарес.

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс (Матье, 73), Рафинья, Андре Гомиш (Ракитич, 62), Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68), Арда Туран

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Давид Гарсия (Артилес, 34), Лемос, Элдер Лопеш, Эль-Жар (Ливая, 74), Меса, Гомес (Матео Гарсия, 62), Вьера, Тана, Боатенг

На 14-й минуте Андре Гомеш прострелил. Луис Суарес пробил в ближний угол 1:0. На 51-й минуте Рафинья прострелил. Вратарь неудачно отбил мяч. Месси добил мяч в сетку 2:0.

На 57-й минуте Рафинья направил мяч в штрафную. Луис Суарес перевел мяч в угол ворот 3:0. Через 2 минуты он вышел один на один. Варас мяч парировал. Арда туран добил мяч в сетку 4:0.

На 79-й минуте отличился Алейш Видаль 5:0.