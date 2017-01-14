14 января 2017 г.
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Спорт

Первый гол КАН забил Обамеянг. Габон не сумел победить "гиен"

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 20:20 блог версия для печати фото
Первый гол КАН забил Обамеянг. Габон не сумел победить "гиен"

Сегодня в Габоне стартовал Кубок африканских наций. В первом матче хозяева сыграли вничью со сборной Гвинеи-Бисау 1:1.

В первом тайме хозяева владели инициативой, но особых опасностей для ворот Йонас Мендеша (Сальгуэйраш, Португалия) не создавали. Обамеянг был незаметен, а активностью выделялись Марио Лемина (Ювентус) и Малик Эвуна (Тяньцзинь Тэда).

"Гиены" неплохо (хотя не без огрехов) оборонялись, но вперед выходили крайне редко.

В начале второго тайма хозяева просто смели противника. На 52-й минуте Эвуна навесил. Защитник неудачно выбил мяч. Дени Буанга делает пас на дальнюю штангу. Обамеянг (Боруссия, Дортмугнд) нанес удар слету 1:0.

Вместо того, чтобы дожать противника, упустили инициативу. Первый опасный момент гости создали на 72-й минуте. Тони Сильва (Левадиакос, Греция) мощно пробил. Вратарь выручил.

"Гиены" создали много опасных моментов, но смогли сравнять счет лишь на 90-й минуте. Бывший игрок "Ростова" Гелор Канга (Црвена Звезда) нарушил правила. Зезиньо (Левадиакос) навесил со штрафного. Хуари Суареш (Мафра, Португалия) забил 1:1.

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